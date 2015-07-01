中国旅游：7月出境旅游价格指数为115.1，环比增15%--IFCOT

路透北京7月1日 - 由艾威联合旅游顾问机构、华泰证券 等最新发布的7月中国出境旅游价格指数（China Outbound-tourism Price Index,简称OPI指数）为115.1，反映出7月份出境旅游消费比6月份增长15%。

第十一届出境旅游论坛（IFCOT）周三提供给路透的新闻稿显示，本次论坛上首次发布了出境旅游价格指数。各大洲目的地产品的价格指数均大于100；从产品数量结构看，亚洲游产品数量占比最高，其次为欧洲游产品。

华泰证券首席经济学家陆挺介绍OPI指数称，OPI指数体系包括亚洲游价格指数、欧洲游价格指数、美洲游价格指数、大洋洲旅游价格指数、中东非洲旅游价格指数、海岛游价格指数六大系列，以及各主要目的地国家的旅游价格指数，全面系统地对中国出境旅游价格进行了大数据解析。

OPI指数项目由艾威联合旅游顾问机构、华泰证券、众信旅游、中国旅行社协会共同实施和发布，对了解和把握出境旅游市场总体情况和产品价格结构、界定和区分高品质旅游产品，引导旅游者消费具有重要意义。

国家旅游局国际司副巡视员范巨灵在论坛上称，“一带一路”战略的实施，使得“丝路之旅”超越了旅游产品、旅游线路的简单范畴，赋予旅游促进跨区域融合的新理念，而其带来的设施互通、经济合作、人员往来、文化交融更将为相关区域旅游发展带来了巨大的发展机遇。