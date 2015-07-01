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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲PMI数据即将出炉，欧元兑美元交易商得以解闷

0643GMT

* 制造业PMI数据，会让百般无聊的欧元兑美元交易商有关注点

* 意大利率先登场，在0745GMT公布，预估将从54.8降至54.4，法国/德国则料将持平

* 法国PMI接近荣枯分水岭50，前值为50.5

* 6月整体欧元区PMI料将持平在52.5

* 中国股市重拾跌势，今日下跌3%，带动欧元兑日圆卖盘

* 采取避险倾向的理由充分，日圆引人注目 (完)

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