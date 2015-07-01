《汇市简讯》希腊公投说“不”的担忧令欧元/英镑承压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/英镑欧洲盘初跌至0.7082，市场消化希腊公投民调结果
* 民调显示，大部分希腊民众将对债权人提出的救助协议投下反对票
* 希腊政府支持投反对票，但立场有可能会改变
* 0.7075(周二低点和6月26日低点)以及0.7057是欧元/英镑的支撑位
* 0.7057是5月低位，还是周一0.6989-0.7166升势的61.8%回档位
* 英国6月制造业PMI将于0830GMT出炉，预估为52.5。另外，英国央行将在0930GMT公布金融稳定报告。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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