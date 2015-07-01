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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》希腊公投说“不”的担忧令欧元/英镑承压

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* 欧元/英镑欧洲盘初跌至0.7082，市场消化希腊公投民调结果

* 民调显示，大部分希腊民众将对债权人提出的救助协议投下反对票

* 希腊政府支持投反对票，但立场有可能会改变

* 0.7075(周二低点和6月26日低点)以及0.7057是欧元/英镑的支撑位

* 0.7057是5月低位，还是周一0.6989-0.7166升势的61.8%回档位

* 英国6月制造业PMI将于0830GMT出炉，预估为52.5。另外，英国央行将在0930GMT公布金融稳定报告。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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