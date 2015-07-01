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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 15:03 BJT

日本债市：公债价格小跌，投资者关注希腊局势

日股日经指数连涨第二天，上涨约0.5%，亦降低了一些对债券的需求。日本央行最新的短观调查显示，截至6月的三个月制造业景气亦有改善，支撑央行对经济增长正在积聚动能的看法。

但希腊周二未能如期偿还15亿欧元的IMF贷款，抑制了投资者的风险偏好。

超长期日债表现逊色，20年期和30年期日债收益率双双涨3个基点，分别报1.220%和1.455%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.120% +1.0 0.110%

10年期公债 0.475% +2.5 0.450%

20年期公债 1.220% +3.0 1.190%

30年期公债 1.455% +3.0 1.425%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.75 -0.22 146.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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