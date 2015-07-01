日本债市：公债价格小跌，投资者关注希腊局势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股日经指数连涨第二天，上涨约0.5%，亦降低了一些对债券的需求。日本央行最新的短观调查显示，截至6月的三个月制造业景气亦有改善，支撑央行对经济增长正在积聚动能的看法。
但希腊周二未能如期偿还15亿欧元的IMF贷款，抑制了投资者的风险偏好。
超长期日债表现逊色，20年期和30年期日债收益率双双涨3个基点，分别报1.220%和1.455%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%
五年期公债 0.120% +1.0 0.110%
10年期公债 0.475% +2.5 0.450%
20年期公债 1.220% +3.0 1.190%
30年期公债 1.455% +3.0 1.425%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.75 -0.22 146.97
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”