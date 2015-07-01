台湾债市：10年公债殖利率连两升至一周高位，量缩静待国际盘变数厘清

* 10年债殖利率收扬至一周高位 * 交投量缩静待国际盘变数厘清 * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.52% 路透台北7月1日 - 台湾10年期104/5 殖利率周三连续第二日收升至一周高 位；交易员表示，由于美国非农就业数据公布在即，且希腊债务危机仍待周日公投结果，令 今日台债交投冷清、殖利率随美债微扬，量缩狭幅盘整静待国际盘变数厘清。 他们指出，本周债市变数较多及美债尚未释出明确交投方向，暂令多方不急着调整既有 部位，空方也不急着进场，盘面交易意愿低落转向养券提高收益，短线台债料续在既有区间 窄幅波动。 今日10年券104/5期殖利率收创一周收盘新高，前高为6月23日的1.5130%。 〞现在摆什么部位都好像在赌博一样。〞一位外商银行交易员说。 他并指出，目前10年券104/5殖利率来到相对低档，致市场追价意愿偏低，但现在资金 情势偏松，手上有筹码的交易商也不愿轻易释出，因此多数交易商操作偏向观望，台债也就 难以跳脱区间盘整格局。 至于五年公债104/9期增额券 周五将展开发行前交易，交易员认为，目前 五年券现货交投淡静，待新券发行前交易带动交投意愿增温，预估发行前交易利率开在0.99 -1.01%。 希腊在周二最后一刻仍未偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，德国总理梅克尔已经排除 希腊周日公投之前展开进一步协商的可能。不过欧元区各国财长称，他们将在周三讨论齐普 拉斯提出的最新贷款请求，实际上将回到谈判桌。 美国公债收益率周二攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而 避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。指标10年期公债价格 尾盘收益率 报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.00%； 104/5期公债殖利率暂看1.49%-1.52%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 +0.77 1.5127% 1.5100-1.5150 21.00 此外，台湾股市周三连续第二日收涨，重返月线上方。分析师指出，由于市场对希腊债 务问题仍有担忧，令大盘量缩续处区间整理格局，在希腊债务僵局尚未明朗化之前，台股暂 难脱离月线至季线间盘整态势。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月1日(三)：美国6月ADP民间就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑 支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制 造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、 英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无 利率决定。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企 业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/ 英国6月PMI、欧元区5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5127 5 104/9 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6000 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)