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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 15:27 BJT

台湾债市：10年公债殖利率连两升至一周高位，量缩静待国际盘变数厘清

* 10年债殖利率收扬至一周高位
    * 交投量缩静待国际盘变数厘清
    * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.52%

    路透台北7月1日 - 台湾10年期104/5 殖利率周三连续第二日收升至一周高
位；交易员表示，由于美国非农就业数据公布在即，且希腊债务危机仍待周日公投结果，令
今日台债交投冷清、殖利率随美债微扬，量缩狭幅盘整静待国际盘变数厘清。 
    
    他们指出，本周债市变数较多及美债尚未释出明确交投方向，暂令多方不急着调整既有
部位，空方也不急着进场，盘面交易意愿低落转向养券提高收益，短线台债料续在既有区间
窄幅波动。
    
    今日10年券104/5期殖利率收创一周收盘新高，前高为6月23日的1.5130%。 
    
    〞现在摆什么部位都好像在赌博一样。〞一位外商银行交易员说。
    
    他并指出，目前10年券104/5殖利率来到相对低档，致市场追价意愿偏低，但现在资金
情势偏松，手上有筹码的交易商也不愿轻易释出，因此多数交易商操作偏向观望，台债也就
难以跳脱区间盘整格局。

    至于五年公债104/9期增额券 周五将展开发行前交易，交易员认为，目前
五年券现货交投淡静，待新券发行前交易带动交投意愿增温，预估发行前交易利率开在0.99
-1.01%。
    
    希腊在周二最后一刻仍未偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，德国总理梅克尔已经排除
希腊周日公投之前展开进一步协商的可能。不过欧元区各国财长称，他们将在周三讨论齐普
拉斯提出的最新贷款请求，实际上将回到谈判桌。 

    美国公债收益率周二攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而
避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。指标10年期公债价格 尾盘收益率
报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。 
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.00%；
104/5期公债殖利率暂看1.49%-1.52%。  
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
  10       104/5                  +0.77      1.5127%   1.5100-1.5150      21.00
    此外，台湾股市周三连续第二日收涨，重返月线上方。分析师指出，由于市场对希腊债
务问题仍有担忧，令大盘量缩续处区间整理格局，在希腊债务僵局尚未明朗化之前，台股暂
难脱离月线至季线间盘整态势。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：        
        
    7月1日(三)：美国6月ADP民间就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑
支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制
造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、
英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无
利率决定。
    7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企
业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati
onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。
    
    7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/
英国6月PMI、欧元区5月零售销售。     
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5127
          5       104/9                     没有成交
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                       0.6000
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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