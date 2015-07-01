全球金市：金价走势挣扎，因希腊危机推高美元却未带来强劲避险买盘

希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法避免成为首个对国际货币基金组织(IMF)债务违约的国家。

希腊未能及时偿还IMF贷款，仍有可能离开欧元区，这将对欧元区以及全球经济会产生什么样的后果，难以预料。

“我们看到一些月初黄金买盘，这在今日小幅推高了金价，”香港一位贵金属交易员表示。

“但希腊情势本身一直未能提振金价。人们似乎并不担心危机蔓延，这在金价中有明显的体现，”他说。

黄金通常被视为在金融与经济不确定时期的避险资产。不过金价面对本应对其有利的希腊危机却表现落后，体现出投资者在应对美国今年稍晚 可能升息之际，市场整体的疲弱走势。

如果希腊危机恶化到要退出欧元区的地步，或是蔓延至意大利、葡萄牙和西班牙等欧元区其他经济体，则仍有可能推动更多避险资金投资黄金。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备在今年升息，9月仍然“可能”，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑。

周二公布的数据显示，美国6月消费者信心稳步增强，支撑了美联储将在今年升息的预期。

利率上升会削弱不生息资产黄金的魅力。

其他贵金属中，现货钯金 涨3%至每盎司700美元的日高，随后回吐部分涨幅。

--------------------------0641GMT-------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1174.25 2.05 0.17

现货银 15.69 -0.05 -0.32

现货铂金 1083.85 8.35 0.78

现货钯金 689.22 19.92 2.98

COMEX期金 1173.6 1.8 0.15

COMEX期银 15.645 0.094 0.6

汇率

欧元/美元 1.1128

美元指数 95.638

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金