《全球主要央行动态》--7月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月25日-7月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备在今年升息，9月仍然“可能”，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑。

美联储副主席费舍尔表示，第二季美国经济成长年率可能反弹至2.5%左右，而且劳动力市场接近充分就业。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，科技股大涨令人担心该产业再度出现泡沫，但科技企业看来比1990年代末更加强韧。布拉德称，虽然投资者追求收益，但企业更可能录得实质获利，科技版块已经成熟。

**中国**

中国央行宣布降息和定向降准，对此，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，本次降准降息为了维持中国实际利率的基本稳定，并有助于支持三农、小微等薄弱环节和国有企业的转型与发展。

中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

**欧元区**

欧洲央行管理委员会委员Jan Smets指出，欧洲央行的债券购买计划正在奏效，并已对经济发挥正面影响。欧洲央行3月启动资产购买计划，打算挹注1万亿(兆)余欧元新资金于欧元区经济。

欧洲央行管理委员会委员克诺特称，在没有造成金融市场泡沫风险的情况下，央行的货币政策宽松已经达到极限。

欧洲央行执委普雷特表示，近期经济表现没有很多意外之处，仍处于周期性复苏中；不希望再次发生危机，但现有的机制能比以前更好地应对危机；货币政策解决不了欧元区的根本问题。

**英国/瑞士**

英国央行表示，已经做好准备，将采取一切必要行动应对希腊债务危机的恶化。央行并警告称，由于流动性缺乏，金融市场可能受到抛售的冲击。

英国央行风险管理部门将扩大关注范围，从银行稳定性扩展至固定收益市场流动性不足问题。在消化利率终将上升的前景的过程中，固定收益市场面临波动加剧的局面。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行应避免提早升息，而且未来降息与升息皆有可能。他表示，近期强劲的薪资数据并未改变他在今年稍早秉持的观点，即过早收紧政策存在危险。他补充说，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上升的推动。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，自从英国央行决定公布货币政策会议记录，他的作用被“拔高”。不过他并称，这一决定利大于弊。

瑞士央行不同寻常地公开证实曾干预汇市以打压瑞郎，避免本币升值损及仰赖出口的瑞士经济。央行总裁称，瑞郎汇率明显高估，央行将继续干预汇市，并维持负值指标利率和对瑞郎存款收费，以此来遏制瑞郎强势。

**日本**

日本央行新的审议委员布野幸利称，决策者在努力实现2%的通胀目标时，必须灵活应对经济变化，暗示他不会被死板的达标时间表束缚。

日本央行总裁黑田东彦表示，全球经济不确定性给日本央行对通胀率将在明年约9月前达到2%目标的预期带来风险。

**其他主要央行**

韩国央行6月11日会议记录显示，货币委员会委员文宇植是唯一投票反对降息至1.50%的成员，并且投票支持维持利率不变。

台湾央行如市场预期维持利率不变，且表态未来货币政策基调为适度宽松。惟央行这次罕见主动发布预估，今年核心物为0.81%，并强调物价下跌是良性的下跌。

菲律宾央行维持指标隔夜借款利率在4.0%不变，一如市场预期，因通胀预期受到很好的控制，并且内需稳健。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......