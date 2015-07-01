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货币新闻 | 2015年 7月 1日 星期三 15:39 BJT

美国能源：4月原油产量升至1971年5月以来最高--EIA

路透纽约6月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周二公布月度数据称，美国4月原油日产量增加9,000桶至970.1万桶，为1971年5月以来最高。

产量较前月增幅温和，可能意味着稳产期很快到来，对美国原油价格 构成打压。

EIA预计，原油产量将从6月开始按月下滑。

根据周二公布的数据，由于美国原油产量增加，同时监管层限制原油而非油品出口，4月整体油品出口达到287.3万桶/日，创同期纪录高位。

美国4月国内汽油需求较上年同期增加1.8%或16万桶，至913.9万桶/日，升幅低于3月的4.3%。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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