美国能源：4月原油产量升至1971年5月以来最高--EIA

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周二公布月度数据称，美国4月原油日产量增加9,000桶至970.1万桶，为1971年5月以来最高。
产量较前月增幅温和，可能意味着稳产期很快到来，对美国原油价格 构成打压。
EIA预计，原油产量将从6月开始按月下滑。
根据周二公布的数据，由于美国原油产量增加，同时监管层限制原油而非油品出口，4月整体油品出口达到287.3万桶/日，创同期纪录高位。
美国4月国内汽油需求较上年同期增加1.8%或16万桶，至913.9万桶/日，升幅低于3月的4.3%。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。