中国政策：充分运用大数据加强市场监管，提高政府风险预判能力--国务院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月1日 - 中国国务院办公厅日前印发文件称，要运用大数据加强政府公共服务和市场监管，构建大数据监管模型，提高政府科学决策和风险预判能力。
“充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平，加强事中事后监管，维护市场正常秩序，促进市场公平竞争，”新华社周三刊登国务院“关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见”全文称。
国务院表示，要加快建立统一的信用信息共享交换平台，推动各地区、各部门信息共享；健全事前信用承诺制度和失信联合惩戒机制。
同时，要建立健全政府大数据采集制度，全面推行政府信息电子化、系统化管理，推动政府向社会力量购买大数据资源和技术服务。
意见并称，要加快建立统一社会信用代码制度，并建设“信用中国”网站，实现信用信息一站式查询。
此外，还要引导专业机构和行业组织运用大数据完善服务，并运用大数据评估政府服务绩效。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”