台湾个股：兆丰金控称寻求中型寿险公司为整并对象--董事长

路透台北7月1日 - 台湾汇银龙头金控--兆丰金控 董事长蔡友才周三表示，为扩大经营规模，已积极寻找中型寿险及消金和理财较强的银行为整并对象。

同时，面临中国大陆经济成长趋缓，蔡友才也表示，兆丰商银已降低大陆地区的企业放款，但提高大陆债券部位投资，并将投资方向调整为信用评等与国债同样评等的国企、央企债券为标的，合计目前投资的人民币债券部位约100亿人民币。

〞以兆丰金目前的规模，未来我们将面临结构性的变革，需要做一个大的变革，才能够继续往前冲。因为，以寿险公司为主的民营金控已经取得领先，未来这种领先的差距还会扩大。〞蔡友才说。

他指出，兆丰金董事会已通过希望加速寻找与保险公司合并提案，且已与中型寿险公司负责人洽谈整并的可能性。

兆丰金控是台湾获利第四大的金控公司，旗下子公司兆丰商银为台湾最大外汇银行；2014年兆丰金税后净利302.39亿台币，每股税后盈余为2.43台币。

该公司1-5月累计税后盈余137.40亿台币，每股税后盈余1.11台币。该股周三收升0.36%报27.9台币。

**民营寿险为主的金控坐大**

蔡友才解释，近年来，以寿险公司为主的金控慢慢坐大，尤其国泰 金控 及富邦金控 ，2013年国泰金获利还在兆丰金之后。但去年已领先兆丰金，而今年领先幅度进一步扩大。

他认为，寿险公司在历经么多年的低利率环境后，利差损已经慢慢减少； 因此，寿险公司的未来是看好的。

蔡友才进一步指出，为因应未来的变革，兆丰金必须从如何增进非银行子公司，包括证券和创投等的经营绩效，并且寻找能补强金控公司寿险公司的整并对象，及寻求扩大银行经营规模整并标的三大方向着手。

〞这个礼拜我们跟某家寿险公司负责人谈了很久，初步希望彼此能合作，第二步再谈到策略性入股，如果不能合并，就先成为亲戚，总之，就是没有放弃合并，要广结多谈。〞他说。

蔡友才认为，因小型寿险在短期内难以发挥效果，〞要并就要并大型或是中型的。〞

目前台湾的中型寿险公司大致有：全球人寿、三商美邦人寿、远雄人寿、宏泰人寿等。

**银行整并要找消金强项的银行**

至于银行整并的对象，蔡友才说，将寻找消金和理财为强项的银行，且为避免因整并致公股持股被稀释，仍以公股银行间的整并机率较大，对于特定的公股银行，兆丰金将永远保持希望和企图心。

而中国大陆景气成长趋缓，他坦承，今年最小心的一块市场就是中国大陆，且已逐步降低大陆曝险，曝险部位已从最高占净值比重达的95%降至目前的80%；〞这等于已经降了好几百亿人民币的部位 ，但这是因应国家风险的必要作为。〞他说。

但他透露，在调降对大陆放款部位之际，并同步提高大陆优质有价证券的比重，即透过调整〞生利资产的结构〞--也就是获利资产的结构，以此提升获利。

因此，兆丰商银的海外获利比重虽自64%下降为58%，惟税前盈余仍能维持原水准；但他强调，今年的获利不易大幅度增加，税前盈余要突破400亿台币就更困难了。

兆丰商银总经理魏美玉指出，因大陆国企和央企的债券收益率较国债高出0.3至0.5个百分点，信评则与国债属同样的评等，因此，该行转而购买前五大银行发行的债券等，目前整体债券收益率维持在4%以上。

她也说，目前持有大陆境内的债券逾40亿人民币，若包含海外部位，合计约100亿人民币。