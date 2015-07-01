金属期市：伦敦期铜和期镍下跌，中国PMI数据略逊于预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“在希腊局势进一步明朗化之前，消费者恐怕还会继续捂紧钱袋子。”
希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国际货币基金组织(IMF)违约的命运。
伦敦金属交易所(LME)期铜 小跌0.3%，至每吨5,749美元，仍未远离上月所及近5,640美元的三个月低位；上海期交所期铜 则下跌0.6%，至每吨41,970元人民币。
其它金属方面，LME期镍 跌1%，至每吨11,870美元。镍价周二盘中一度跌至每吨10,795美元，为2009年4月以来最低，不过随后又扳回跌幅，以微升收尾。
上海期交所期镍 涨0.7%。周二挫跌5%，触及跌停，主要因此前该交易所公布，将接受全球品牌用于该交易所镍合约交割，以加大供应量。
上海期交所期铝 连续第二个交易日触及纪录低位，至每吨12,470元人民币，因国内生产商面临供应过剩的同时，还要承受国际价格下跌对出口创收的侵蚀。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”