《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：世行批评中国政府广泛干预金融系统，称可能引发动荡

世界银行周三批评中国广泛干预金融系统，称除非中国政府马上改革消除整体经济中的扭曲现象，否则干预举措可能引发动荡。

--中国数据：6月官方制造业PMI未如期改善，内外需皆弱有待政策进一步托底

最新公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方，制造业前景依然难言乐观，相对而言，服务业则表现出一定韧性，持续上升。

--中国政策：充分运用大数据加强市场监管，提高政府风险预判能力--国务院

中国国务院办公厅日前印发文件称，要运用大数据加强政府公共服务和市场监管，构建大数据监管模型，提高政府科学决策和风险预判能力。

--中国房地产：平稳增长可期，预计下半年开发投资增速10.7%--中指院

中国指数研究院周三对中国房地产市场做出最新展望，称宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。该院稍早公布百城房价数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。

--中国旅游：7月出境旅游价格指数为115.1，环比增15%--IFCOT

由艾威联合旅游顾问机构、华泰证券 601688.SS 5812.HK 等最新发布的7月中国出境旅游价格指数（China Outbound-tourism Price Index,简称OPI指数）为115.1，反映出7月份出境旅游消费比6月份增长15%。

【金融】

--全球金融：金砖国家新开发银行协议获中国人大批准，最早年底运营

中国财政部周三称，金砖国家新开发银行协议正式获得中国全国人大常委会批准，将于7月7日在俄罗斯召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任管理层。预计金砖银行将于2015年底或2016年初启动运营。

--中港个股：交通银行子公司参股华英证券获批，混业经营再下一城

按资产计中国第五大银行--交通银行在混业经营上迈出实质性步伐。江苏省证监局公告称，交通银行全资子公司交银国际收购华英证券33.3%的股权获批准。

--中港个股：建行首推欧元区RQFII货币市场ETF产品，欧洲四国分行正式开业

按市值计中国第二大银行--中国建设银行人民币国际化再行一步，日前在法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金，其欧洲四国分行亦于同时正式开业。

--中国金融：银行理财产品收益持续下滑，保本产品将受更大冲击--普益

中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告显示，今年上半年银行针对个人的理财产品中，非保本浮动收益理财产品的占比接近七成，总体来讲收益率均呈下滑态势，预计下半年仍将继续下滑,其中保本类理财产品将更为明显。

--台湾个股：兆丰金控称寻求中型寿险公司为整并对象--董事长

台湾汇银龙头金控--兆丰金控董事长蔡友才周三表示，为扩大经营规模，已积极寻找中型寿险及消金和理财较强的银行为整并对象。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率早盘持平IRS小升，PMI数据影响不大

中国银行间债市周三早盘现券收益率几无变动，利率互换(IRS)则略有上行。稍早公布的汇丰和官方制造业PMI印证经济仍处弱势，但因在预期之内，对二级市场影响不大。

--中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，半年末时点后资金料稳步向好

中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率窄幅波动。尽管今日有不少跨月末的资金集中到期，令资金需求较为旺盛，但供给依旧宽裕，而且在度过半年末时点考验后，流动性整体压力趋缓，资金面料将稳步向好。

--中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，期限七年

中国财政部周三公告，将于下周三(7月8日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行300亿元人民币记账式固息国债，期限七年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌势缩减PMI数据影响有限，短期料延续区间波动

人民币兑美元即期周三早盘随中间价小幅下跌，但跌势较盘初收窄。交易员表示，市场跨过半年时点后恢复平静，统计局最新6月官方制造业采购经理人指数(PMI)影响有限，接下来除非客盘购汇需求减少，否则短期内汇价仍难摆脱6.20-6.21元波动区间。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫5.2%，大幅波动后投资者信心羸弱

中国股市沪综指周三收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。

--《财经洞察》中国目前乐见泡沫，但要学习如何与之共舞

在中国监管层紧急出台各项救市措施后，A股完成了急跌后的大幅反弹。这一方面确认4,000点或是此轮行情的政策底，另一方面则显示中国政府仍乐见泡沫存在。

--《财经洞察》中国本轮股灾启示录：监管手段滞后引发的恶果

中国股市六月中旬以来的大暴跌，很大程度上缘于场外配资惹的祸，也折射出当监管手段滞后于市场发展时，出现股灾将是早晚的事情。

--中国基金：沪市四大蓝筹ETF昨获150亿元净申购，为第二天净流入

据路透统计，包括华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF等在内的上海证交所四大蓝筹上市交易基金（ETF）周二共计获得约150亿元的净申购，为连续第二天获得净申购。

--中国证券：中金所称QFII和RQFII利用期指做空A股的传言不实

中国金融期货交易所周三中午发布官方微博称，昨日有市场传闻南方基金香港公司、高盛等外资机构做空A股市场。经排查，南方基金香港公司和高盛等QFII和RQFII机构并没有所谓的大幅做空行为。

--中国基金：内地分级基金和保本基金暂不纳入香港内地基金互认范围

中国证监会网站周二稍晚刊登相关问答，就内地与香港基金互认的热点问题作出解答。例如对于纳入互认基金范围的“常规基金”范围，证监会解答称，互认实施初期，按照循序渐进、逐步扩大的原则，互认基金类型从运作成熟、简单透明的产品做起。按上述原则，内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。

--中港证券：以IPO融资额计香港超越上海，成为上半年全球最大--德勤

在部分首次公开发行（IPO）配售及行使超额认购权等细节宣布后，专业服务机构德勤周三发布更新后的全球排行榜，香港联交所上半年IPO融资额反超上海证交所，摘得全球冠军位置，上证所退居第二，纽约交易所仍居第三位。

--中国房地产：上半年万科以1,080亿元销售夺冠，恒大和绿地居前三--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三公布的上半年房地产企业销售榜单，万科以1,080亿元人民币的销售业绩夺冠，恒大地产和绿地集团分别以893.6亿元和789.2亿元分列第二和第三位。

--《焦点》潍柴收购豪华游艇厂商法拉帝已三年 投资回报如何？

中国潍柴集团2012年收购意大利豪华游艇制造商法拉帝（Ferretti）时，看起来像是天作之合。三年过去了，中国富豪似乎尚未完全接受游艇和法拉帝的魅力。而游艇行业传媒集团Boat International的年度订单调查显示，法拉帝在世界超级游艇制造商中排名降至第三位。而法拉帝目前仍在亏损。 (完) (整理 林高丽; 审校 黄凯)