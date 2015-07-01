路透伦敦7月1日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：周二走低触及1.1115美元附近支撑。周三欧洲早盘时，略高于此一关卡。若成功跌破，预料将测试下道支撑位1.1050。今天，美国ADP就业报告料将显示，6月民间就业岗位增幅大于5月。这有可能成为引发前述偏空走势的导火线。短线指标显示负面动能，也支持下波走势可能为下跌的看法。相对强弱指标(RSI)跌落50，原已负值的平滑异同移动平均线(MACD)也触顶，可能很快跌落虚线。以较大格局而言，维持中性立场。若欧元升破1.1500心理区，相信可以带来较大偏多动能，另一方，欧元需跌破1.0800，才能确认日线将进一步下跌，及可能将整体走势倾向再转为下档。

欧元/日圆：触及138日圆阻力后下跌，138日圆为6月2日至周一的波动区间下缘。欧元跌势在135.85附近止步，然后略有反弹。考虑到欧元/日圆脱离前述区间而下行，以及目前低于4月14日低点拉出的上行趋势线，我会认为短线展望不利。若跌破135.85，可能再度下探134.50。在日线图上，欧元/日圆周一触及133.75支撑，此处非常接近4月14日至6月4日升势的50%回档位。要见到日线收在此支撑之下，才会认为中线格局也转为偏空。

英镑/美元：周二持续横盘波动，仍陷于1.5675支撑及1.5800阻力之间。今天，英国6月制造业PMI预估将上升，这可能导致英镑/美元由区间下缘反弹。不过即使接下来是上行，我仍倾向等待英镑突破前述区间后，才会对后市短线方向有信心。因此，预计短线走势趋平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1110 1.1135 -0.22 -8.16 1.2097

美元/日圆 122.61 122.49 +0.10 +2.45 119.68

欧元/日圆 136.23 136.43 -0.15 -5.90 144.77

美元/瑞郎 0.9394 0.9353 +0.44 -5.50 0.9941

英镑/美元 1.5710 1.5705 +0.03 +0.88 1.5573

美元/加元 1.2494 1.2491 +0.02 +7.54 1.1618

澳元/美元 0.7713 0.7704 +0.12 -5.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6786 0.6762 +0.35 -12.97 0.7797

欧元/瑞郎 1.0437 1.0414 +0.22 -13.21 1.2026

欧元/英镑 0.7069 0.7088 -0.27 -8.85 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2287 9.2300 -0.01 -2.54 9.4688

美元/挪威克朗 7.8667 7.8419 +0.32 +5.28 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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