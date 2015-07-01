中港证券：以IPO融资额计香港超越上海，成为上半年全球最大--德勤

路透上海7月1日 - 在部分首次公开发行（IPO）配售及行使超额认购权等细节宣布后，专业服务机构德勤周三发布更新后的全球排行榜，香港联交所上半年IPO融资额反超上海证交所，摘得全球冠军位置，上证所退居第二，纽约交易所仍居第三位。

截止6月底，港交所上半年共有46个IPO项目，融资总额达1,294亿港元；上海有78个IPO项目，融资额为1,031亿元人民币（折1,287亿港元）；纽交所为37个IPO项目，融资额折算后相当于999亿港元。

而德勤上周三发布的初步报告称，今年以来上海市场共有79只新股上市集资1,290亿港元，排名居首；香港46家企业上市集资1,275亿港元，名列第二；纽交所37只新股集资1,034亿港元。

相对于上周三的报告，香港市场上半年IPO集资额最新数据增加了近20亿港元。三生制药 上周三晚间宣布行使超额配售权结果，其IPO多募集约8亿港元。