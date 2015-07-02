台湾货币市场：7月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北7月2日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,991.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 568亿台币： 07/03 568.00亿台 币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ------------------------------------------------------------------------------ (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)156亿台币： 07/06 3,272.50亿台币 07/07 1,101.00亿台币 07/08 1,993.00亿台币 07/09 1,432.20亿台币 07/10 2,016.00亿台币 07/13 703.90亿台币 07/14 5,609.00亿台币 07/15 2,295.50亿台币 07/16 2,911.50亿台币 07/17 42.00亿台币 07/20 6,950.30亿台币 07/21 1,922.50亿台币 07/22 4,671.00亿台币 07/23 5,929.80亿台币 07/24 578.00亿台币 07/27 504.00亿台币 07/28 5,511.00亿台币 07/29 1,466.80亿台币 07/30 14.00亿台币 07/31 5.00亿台币 08/03 1,227.00亿台币 --公债付息共1,177.58052亿台币。 7/17：90甲5期公债付息14.5亿台币。 7/18：103甲10期公债付息4.5亿台币。 7/19：102甲7期公债还本300亿台币，加上付息1.875亿台币。 7/20：99甲6期公债还本800亿台币，加上付息16亿台币。 7/20：100甲6期公债付息14亿台币。 7/20：101甲6期公债付息12亿台币。 7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。 7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。 --国库券到期偿还共250亿台币。 7/15：财104-2期182天期国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/6：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，3日标售。 --7/13：中央银行发行两年期定存单，金额200亿台币，10日标售。 --7/17：财政部发行104甲10期公债，金额预计300亿台币，天期两年期，14日标售。 --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)