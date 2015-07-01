欧元债市：意大利及西班牙公债收益率下跌，观望新一轮希腊谈判

市场对于希腊违约反应平静，因为在谈判破裂后这个结果基本是意料之中的。

意大利 和西班牙 10年期公债收益率下滑1个基点，分别报2.29%和2.26%。葡萄牙10年期公债收益率 下降0.6个基点至2.98%。

“无论公投结果如何，市场认为各方最终还将回到谈判桌前，因为希腊退出欧元区不符合任何一方的利益。”法国巴黎银行分析师Patrick Jacq说道。

“市场正逐渐为公投支持纾困条件的结果布仓，这带来一定的风险，因为没人知道形势将怎样发展，而且看看民意调查就知道，反对纾困条件的希腊人仍占多数。”

德国10年期公债收益率 下滑0.6基点至0.77%，稍后将进行五年期公债标售，围绕希腊的不确定性料将刺激德债买需。

市场还将关注欧洲央行今日稍晚管委会会议，将决定究竟维持、增加还是削减针对希腊银行业的紧急援助。（完）

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