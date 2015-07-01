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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 16:41 BJT

《全球汇市》欧元下挫，希腊债务问题继续发酵

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1104 1.1135 -0.28 -8.21 1.2097

美元/日圆 122.67 122.49 +0.15 +2.50 119.68

欧元/日圆 136.22 136.43 -0.15 -5.91 144.77

美元/瑞郎 0.9411 0.9353 +0.62 -5.33 0.9941

英镑/美元 1.5681 1.5705 -0.15 +0.69 1.5573

美元/加元 1.2495 1.2491 +0.03 +7.55 1.1618

澳元/美元 0.7703 0.7704 -0.01 -5.69 0.8168

新西兰元/美元 0.6780 0.6762 +0.27 -13.04 0.7797

欧元/瑞郎 1.0451 1.0414 +0.36 -13.10 1.2026

欧元/英镑 0.7081 0.7088 -0.10 -8.69 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2250 9.2300 -0.05 -2.57 9.4688

美元/挪威克朗 7.8597 7.8419 +0.23 +5.19 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 审校 杜明霞/蔡美珍/王洋/李春喜/刘秀红)

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