《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因央行短观调查而收涨，但希腊情势抑制升幅

日本股市周三收涨，此前日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。日经指数涨0.5%，至20,329.32点。东证股价指数涨0.4%，至1,636.41点。

--中国股市：沪综指收挫5.2%，大幅波动后投资者信心羸弱

中国股市沪综指收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。

沪综指收报4,053.70点，跌223.52点或5.23%，日内振幅仍高达6.4%，盘中最低探至4,043.37点。上证A股今日成交8,335亿元人民币，上日为9,363亿元。沪深300指数收报4,253.02点，跌4.92%。

--香港股市适逢假期休市

--汇市：欧元下挫，希腊债务问题继续发酵

欧元再次下滑，此前希腊成为首个对IMF贷款违约的发达国家，而且一连串经济数据可能只能令投资者注意力从让希腊留在欧元区的最后努力上短暂转移。0844GMT，欧元/美元报1.1105美元，处于4月以来大区间的中间。欧元兑日圆报136.20，周二下挫近1%。

--欧元债市：意大利及西班牙公债收益率下跌，观望新一轮希腊谈判

意大利及西班牙公债收益率(殖利率)小跌，投资人持续审慎预期欧洲将达成协议，让希腊继续留在欧元区。欧元区财长预定今日稍晚举行会议。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑1个基点，分别报2.29%和2.26%。

德国10年期公债收益率下滑0.6基点至0.77%，稍后将进行五年期公债标售，围绕希腊的不确定性料将刺激德债买需。

--国际油市：油价跌逾1%，因希腊违约且产油量飙升

油价跌逾1%，因希腊成为第一个对IMF贷款违约的发达经济体，而且美国和石油输出国组织(OPEC)产油量均触及纪录新高。0848GMT，近月布兰特原油期货报在每桶62.90美元，下跌0.69美元。美国原油期货跌0.86美元，报每桶58.61美元。

--全球金市：金价走势挣扎，因希腊危机推高美元却未带来强劲避险买盘

金价在近四周低位附近挣扎，因希腊未能按时偿还IMF贷款，推升了美元。希腊债务危机未能带来强劲的避险买盘，金市投资者仍担心，在更多强劲经济数据发布后，美国会在今年稍晚升息。0850GMT，现货金小涨至每盎司1,173.25美元，基本维持住周二0.7%的跌幅。

--金属期市：伦敦期铜和期镍下跌，中国PMI数据略逊于预期

伦铜小幅下跌，因中国制造业PMI略低于预期；期镍继上日跌至六年低点后再度下滑。0852GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜扳回跌幅微涨0.07%，至每吨5,769美元，仍未远离上月所及近5,640美元的三个月低位；上海期交所期铜则下跌0.6%，至每吨41,970元人民币。LME期镍微涨0.04%，至每吨11,985美元，盘中跌幅一度达到1%。