人民币衍生品：一年期美元掉期点收创两个月新高，远期购汇需求较旺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月1日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限上涨，其中一年期美元掉期升水 两个月来首次站上1,500点子，分析人士认为，长端掉期快速上涨较为异常，或因远期购汇需求上升以及此前空头头寸平仓所致，持续性有限。
他们并指出，人民币即期周二较大升幅提振客盘远期购汇意愿，但即期升贬预期依然不明，从中国央行宽松态度以及维稳决心看，亦不支持长端掉期点持续走升。短端掉期则整体平稳，季节扰动因素消退，资金面仍充裕，首次公开发行(IPO)影响亦较为有限。
“今天走势只能用flow（客盘）来解释，但感觉现在长端高了，当然从技术形态看，一年期swap构筑了‘W’底形态，大跌也不可能，区间波动吧。”一中资行交易员表示。
上周末中国央行宣布自6月28日起下调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点，同时对达到要求的城商行、农商行等实施定向降准 。本周二央行在公开市场进行500亿元7天逆回购操作，中标利率下降20个BP至2.5%。
虽然6月下半月中国股市经历一轮快速调整，但中国证监会新股发行计划并没有因此放缓，7月3日开始的本轮将有28家企业申请IPO[ nL3T0ZH05P]，但发行规模都较小。
美元/人民币一周期掉期 今日收报43个点子，较上周五上涨43.33%；一个月期 收于160点子，较上周五上涨18.52%；一年期掉期美元升水 收于1,510点子，较上周五上涨7.09%，盘中一年期掉期点曾一度触及1,524点子的近两个月高位。
中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率 窄幅波动。尽管今日有不少跨月末的资金集中到期，令资金需求较为旺盛，但供给依旧宽裕，而且在度过半年末时点考验后，流动性整体压力趋缓，资金面料将稳步向好。
人民币兑美元即期 周三随着中间价微幅收跌。交易员称，市场跨过半年末结汇需求后恢复平静，今日能感觉到打压购汇盘的力量，助推人民币收复部分失地。而最新官方制造业采购经理人指数(PMI)通常难掀汇市波澜，短期内人民币不太可能摆脱区间转为升值。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”