人民币衍生品：一年期美元掉期点收创两个月新高，远期购汇需求较旺

路透上海7月1日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限上涨，其中一年期美元掉期升水 两个月来首次站上1,500点子，分析人士认为，长端掉期快速上涨较为异常，或因远期购汇需求上升以及此前空头头寸平仓所致，持续性有限。

他们并指出，人民币即期周二较大升幅提振客盘远期购汇意愿，但即期升贬预期依然不明，从中国央行宽松态度以及维稳决心看，亦不支持长端掉期点持续走升。短端掉期则整体平稳，季节扰动因素消退，资金面仍充裕，首次公开发行(IPO)影响亦较为有限。

“今天走势只能用flow（客盘）来解释，但感觉现在长端高了，当然从技术形态看，一年期swap构筑了‘W’底形态，大跌也不可能，区间波动吧。”一中资行交易员表示。

上周末中国央行宣布自6月28日起下调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点，同时对达到要求的城商行、农商行等实施定向降准 。本周二央行在公开市场进行500亿元7天逆回购操作，中标利率下降20个BP至2.5%。

虽然6月下半月中国股市经历一轮快速调整，但中国证监会新股发行计划并没有因此放缓，7月3日开始的本轮将有28家企业申请IPO[ nL3T0ZH05P]，但发行规模都较小。

美元/人民币一周期掉期 今日收报43个点子，较上周五上涨43.33%；一个月期 收于160点子，较上周五上涨18.52%；一年期掉期美元升水 收于1,510点子，较上周五上涨7.09%，盘中一年期掉期点曾一度触及1,524点子的近两个月高位。

中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率 窄幅波动。尽管今日有不少跨月末的资金集中到期，令资金需求较为旺盛，但供给依旧宽裕，而且在度过半年末时点考验后，流动性整体压力趋缓，资金面料将稳步向好。