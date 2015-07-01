日本个股：丰田6月在华汽车销量大增42%，并有望实现全年销售目标

路透北京7月1日 - 日本汽车生产商丰田汽车 6月在中国的汽车销量创一年多以来的最快增速，从而有望实现全年在华销量目标。

丰田汽车及其两家中国合资伙伴6月在中国销售了约100,600辆汽车，较上年同期增加41.7%，也创下了2014年2月以来的最快增速，当时汽车销量增长了43.1%。