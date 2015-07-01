日本个股：丰田6月在华汽车销量大增42%，并有望实现全年销售目标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月1日 - 日本汽车生产商丰田汽车 6月在中国的汽车销量创一年多以来的最快增速，从而有望实现全年在华销量目标。
丰田汽车及其两家中国合资伙伴6月在中国销售了约100,600辆汽车，较上年同期增加41.7%，也创下了2014年2月以来的最快增速，当时汽车销量增长了43.1%。
丰田汽车今年前六个月共销售汽车约512,800辆，较上年同期增长10.1%，因而有望实现2015年全年销售目标。该公司的目标是今年在华销售110万辆汽车。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”