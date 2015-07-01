中港个股：中国交建赢得7.05亿美元孟加拉国河底隧道建设合约

路透上海7月1日 - 中国交通建设股份有限公司(中国交建) 称，已赢得7.05亿美元合约，在孟加拉国东南部卡纳普里河(Karnaphuli)建设河底隧道。

新华社周三报道称，孟加拉国公路运输和桥梁部已经与中国交建签署协议，将在孟加拉国港口城市吉大港建设总长超过3公里的多车道隧道。

中国交建通过电子邮件向路透证实已赢得合约。

中国政府鼓励国内企业“走出去”，扩大对外投资，尤其是基础建设领域，为中国引领的提升该国与欧亚贸易与运输联系的整体策略提供支持。

去年6月，在孟加拉国总理哈西纳(Sheikh Hasina)访华前，两国达成了关于推动卡纳普里河河底隧道项目建设的谅解备忘录。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)