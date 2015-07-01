中港个股：中国交建赢得7.05亿美元孟加拉国河底隧道建设合约

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月1日 - 中国交通建设股份有限公司(中国交建) 称，已赢得7.05亿美元合约，在孟加拉国东南部卡纳普里河(Karnaphuli)建设河底隧道。
新华社周三报道称，孟加拉国公路运输和桥梁部已经与中国交建签署协议，将在孟加拉国港口城市吉大港建设总长超过3公里的多车道隧道。
中国交建通过电子邮件向路透证实已赢得合约。
中国政府鼓励国内企业“走出去”，扩大对外投资，尤其是基础建设领域，为中国引领的提升该国与欧亚贸易与运输联系的整体策略提供支持。
去年6月，在孟加拉国总理哈西纳(Sheikh Hasina)访华前，两国达成了关于推动卡纳普里河河底隧道项目建设的谅解备忘录。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”