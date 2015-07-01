台湾资管：台银开办人民币计价黄金存摺，并已成为上海金交所会员

路透台北7月1日 - 台湾最大银行且是百分之百公股银行--台湾银行周三宣布，今日起推出人民币计价黄金存摺（存折）业务，今后客户可直接利用该行人民币存款进投资黄金存摺，同时银行亦可以此为人民币去化管道。

同时，台湾银行并指出，已获大陆人行通过成为上海黄金交易所的国际会员，预计最快下周、最晚本月中旬即可透过上海黄金交易所，进行黄金相关交易，包括黄金部位的抛补等。

〞人民币计价黄金存摺提供想长期持有人民币的人多一种选择，同时也让人民币资金多一个去化管道。〞台湾银行贵金属部副理杨天立说。

台湾是第二大人民币离岸市场，据央行统计，到5月底止，存款余额达到3,362.85亿人民币，规模仅次于香港。

人民币资金池逐渐扩大，惟资金去化管道却相对有限；杨天立指出，人民币计价黄金存摺除提供客户多一种选择外，也让客户达到长期持有人民币的目的。

他解释，根据内部分析结果显示，不少黄金存摺投资人，同时也是愿意长期持有人民币的客户，这些客户大都属稳健型的投资人。

台湾银行已开办台币及美元计价黄金存摺，杨天立表示，预料在人民币计价黄金存摺开办后，人民币计价黄存摺的比重可望超越美元计价黄金存摺；主因是台湾的人民币存款总余额相当高，当中有不少人民币存款户亦同时是黄金存摺投资人。

此外，台银亦指出，大陆人民银行已核准该行成为上海黄金交易所国际会员，预计最快下周、最慢7月中旬即可始透过上海进行黄金相关的交易。