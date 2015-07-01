欧洲汇市：英镑下跌，因之前公布的英国制造业PMI逊于预期

欧元兑英镑 小涨至0.7115，在数据公布前报0.7068英镑。有报导援引一份希腊的信件称，希腊政府准备接受债权人在协议中提出的大部分条件。受此影响，欧元扩大涨幅。

“这份（制造业）报告不利好英镑。”Western Union分析师Nawaz Ali表示，“强劲英镑一直给出口和制造业带来拖累，这符合英国央行近期表达的一些忧虑。”

英镑贸易加权指数 在6月上涨约2%，并触及七年高位，因市场预期英国央行可能在年末时加息。（完）

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