欧洲汇市：英镑下跌，因之前公布的英国制造业PMI逊于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
欧元兑英镑 小涨至0.7115，在数据公布前报0.7068英镑。有报导援引一份希腊的信件称，希腊政府准备接受债权人在协议中提出的大部分条件。受此影响，欧元扩大涨幅。
“这份（制造业）报告不利好英镑。”Western Union分析师Nawaz Ali表示，“强劲英镑一直给出口和制造业带来拖累，这符合英国央行近期表达的一些忧虑。”
英镑贸易加权指数 在6月上涨约2%，并触及七年高位，因市场预期英国央行可能在年末时加息。（完）
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。