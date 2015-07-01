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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 18:11 BJT

东南亚股市：马来西亚股市在惠誉评级提振下走高，其它股市有涨有跌

印尼股市 收低0.1%至4,904.06点，脱离日高4,932.43点。

新加坡股市 上涨0.4%，延续自周一所及近六个月低点开始的反弹趋势。菲律宾股市 扳回稍早跌幅，收高0.14%。

越南股市 自周二所及逾一周收盘高位下跌0.3%。

泰国股市 逢假期休市，周四恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 392.58 1.39 +0.36 -4.43 410.77

新加坡 3331.14 13.81 +0.42 -1.01 3365.15

马来西亚 1727.96 21.32 +1.25 -1.89 1761.25

印尼 4904.06 -6.60 -0.13 -6.18 5226.95

菲律宾 7575.15 10.65 +0.14 +4.77 7230.57

越南 591.50 -1.55 -0.26 +8.41 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/高琦)

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