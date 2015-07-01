东南亚股市：马来西亚股市在惠誉评级提振下走高，其它股市有涨有跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
印尼股市 收低0.1%至4,904.06点，脱离日高4,932.43点。
新加坡股市 上涨0.4%，延续自周一所及近六个月低点开始的反弹趋势。菲律宾股市 扳回稍早跌幅，收高0.14%。
越南股市 自周二所及逾一周收盘高位下跌0.3%。
泰国股市 逢假期休市，周四恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 392.58 1.39 +0.36 -4.43 410.77
新加坡 3331.14 13.81 +0.42 -1.01 3365.15
马来西亚 1727.96 21.32 +1.25 -1.89 1761.25
印尼 4904.06 -6.60 -0.13 -6.18 5226.95
菲律宾 7575.15 10.65 +0.14 +4.77 7230.57
越南 591.50 -1.55 -0.26 +8.41 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”