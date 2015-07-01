中港个股：中港基金互认开闸首日，中银香港和中银保诚递交申请

路透北京7月1日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三称，中银香港资产管理公司和中银保诚资产管理公司今天已分别向中国证监会提交了互认基金的注册申请材料，成为首批提交注册申请材料的香港资产管理公司。

刊登在中国银行网站的新闻稿称，两家公司首批报送了4支优选基金产品,分别是中银香港资产管理公司的“全天候中国高息债券基金”和“全天候中港股票基金”，以及中银国际英国保诚资产管理有限公司的“中银香港香港股票基金”和“中银香港环球股票基金”。

“中银基金管理公司也将于7月2日作为首批内地基金管理公司之一，向香港证监会提交相关注册申请材料。”新闻稿称。

《香港互认基金管理暂行规定》周三正式施行，中国银行及旗下的中银香港、中银基金、中银香港资产和中银保诚等机构将在产品和销售方面双管齐下、全程参与。

新闻稿并显示，中国银行和中银香港作为两地基金销售主要参与方，也与两地其他首批报送注册申请的资产管理公司保持着密切的沟通，力争提前确定代销合作意向。下一阶段，中国银行将密切关注监管机构审批进度，待首批获批产品确定后，即启动产品路演、客户宣传等各项工作。

“中港基金互认”是继“沪港通”之后，内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排，将不断深化内地与香港在金融产品及服务方面的合作，促进两地基金市场共同发展，进一步丰富两地个人客户的跨境投资渠道。

中国证监会五月发布中港基金互认规定，并自7月1日起实施。港府官员指出，基金互认安排不但可扩大香港基金业的销售网络，更可吸引更多基金来港成立，从而发挥香港的基金制造能力，把香港发展成为全面的基金服务中心。