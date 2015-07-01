马来西亚期市：棕榈油期货收高1.8%，需求前景改善

路透雅加达7月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，跟随其他植物油价格受昨晚美国农业部报告带动的涨势，但交易商在希腊债务违约后保持谨慎。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期约 扩大早前涨幅，收高1.8%，报每吨2,268马币(林吉特)，盘中在2,234-2,268之间交投。

本周棕榈油期货下跌了0.4%，在一个月低点附近交投。

“市场非常正面，因为美国农业部报告非常利好谷物，”马来西亚一家外资大宗商品交易商的交易员说。“仍有很多的不确定性...所以我们回过头去看有竞争性的油品。”

美国农业部周二称，美国大豆和玉米库存较上年同期大增，但仍低于市场预期，因为强劲的需求消化掉一些供应。

棕榈油期货总成交量为36,858口，高于往常的日均量35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)