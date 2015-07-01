马来西亚期市：棕榈油期货收高1.8%，需求前景改善

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达7月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，跟随其他植物油价格受昨晚美国农业部报告带动的涨势，但交易商在希腊债务违约后保持谨慎。
马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期约 扩大早前涨幅，收高1.8%，报每吨2,268马币(林吉特)，盘中在2,234-2,268之间交投。
本周棕榈油期货下跌了0.4%，在一个月低点附近交投。
“市场非常正面，因为美国农业部报告非常利好谷物，”马来西亚一家外资大宗商品交易商的交易员说。“仍有很多的不确定性...所以我们回过头去看有竞争性的油品。”
美国农业部周二称，美国大豆和玉米库存较上年同期大增，但仍低于市场预期，因为强劲的需求消化掉一些供应。
棕榈油期货总成交量为36,858口，高于往常的日均量35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”