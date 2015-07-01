国际油市：中东柴油供给回归，对裂解价差构成压力

路透新加坡7月1日 - 行业消息人士周三称，来自中东的供给回归的时间比预期要早，对柴油裂解价差构成进一步的压力。

消息人士称巴林石油公司(Bapco)已出售一艘7月中旬的柴油船货，尽管现在还是穆斯林斋月和夏季。通常在这个季节本土发电需求和交通燃料需求会增加。

马来西亚国家石油公司(Petronas)出售其第五艘7月柴油船货，这加重了该地区的供给过剩态势。

不过来自斯里兰卡Ceylon Petroleum的现货需求帮助防止裂解价差进一步下滑。

日本石油连盟的数据显示，6月27日当周日本煤油库存降至两周低位，而该燃料的销售较上年同期下滑3%。

当周日本的柴油销售改善，较前一周增长37%，较上年同期则增长17.5%。

较低的油价引发了日本、韩国、印度等国家对柴油的需求，不过由于新建的炼厂供给也在增加，对裂解价差构成压力。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。

维多以每桶较新加坡报价贴水0.60美元的价格，从中石油购入15万桶含硫500ppm、船期为7月16-20日的柴油。

维多以每桶较新加坡7月20-24日平均报价贴水0.65美元的价格，从联合石化购入15万桶船期为7月22-26日的柴油。

永顺油品(Winson Oil)以每桶较新加坡7月2-8日平均报价贴水0.40美元的价格，向BP出售16.5万桶船期为7月16-20日的含硫500ppm柴油。(完)

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