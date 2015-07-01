国际油市：更多印度供应令亚洲燃料油现货价差承压

路透新加坡7月1日 - 业内消息人士称，印度现货供应周三令亚洲燃料油市场更加过剩，新加坡燃料油现货价差因此承压。

消息人士称，继昨日印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售现货后，今日印度Essar Oil又标售最多5.5万吨、7月底的380-cst燃料油。

孟加拉石油公司(Bangladesh Petroleum Corp,BPC)已敲定与13家公司的定期供应合同，将以低于当前水平的价格升水在今年下半年进口精炼油品。

两位公司方消息人士称，今年下半年交货的180-cst燃料油价格为较新加坡现货报价每吨升水24美元，低于当前的29.95美元。

现货市场达成两笔交易：

P66从道达尔购入2万吨380-cst燃料油，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水2美元。

摩科瑞从道达尔购入2万吨380-cst燃料油，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水2美元。(完)

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