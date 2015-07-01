国际油市：亚洲石脑油前月裂解价差降至四日低点，受供应充裕拖累

路透新加坡7月1日 - 亚洲石脑油8月下半月的裂解价差周三下滑至每吨78.63美元，为四日低点，因市场供应充裕。

现货价格承压，韩国LG化学昨日已买入8月上半月装运的石脑油，这笔交易基于成本加运费的价格为较日本报价每吨升水0.25美元。

交易商称，这只有LG化学6月19日为8月上半月船货所付升水的至少一半。

印度现货石脑油升水亦受到影响，因大量欧洲和地中海的供应本月将抵达亚洲，这将抵消印度石脑油出口减少的影响。

新加坡现货市场达成三笔汽油交易，无石脑油交易达成。

道达尔从维多买入7月22-26日装运的92号汽油，价格为每桶77.68美元，亦从PTT买入同一船期的95号汽油，价格为每桶80.78美元。

托克从中石油买入7月16-20日装运的95号汽油船货，价格为每桶80.50美元。(完)

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