国际油市：亚洲石脑油前月裂解价差降至四日低点，受供应充裕拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月1日 - 亚洲石脑油8月下半月的裂解价差周三下滑至每吨78.63美元，为四日低点，因市场供应充裕。
现货价格承压，韩国LG化学昨日已买入8月上半月装运的石脑油，这笔交易基于成本加运费的价格为较日本报价每吨升水0.25美元。
交易商称，这只有LG化学6月19日为8月上半月船货所付升水的至少一半。
印度现货石脑油升水亦受到影响，因大量欧洲和地中海的供应本月将抵达亚洲，这将抵消印度石脑油出口减少的影响。
新加坡现货市场达成三笔汽油交易，无石脑油交易达成。
道达尔从维多买入7月22-26日装运的92号汽油，价格为每桶77.68美元，亦从PTT买入同一船期的95号汽油，价格为每桶80.78美元。
托克从中石油买入7月16-20日装运的95号汽油船货，价格为每桶80.50美元。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”