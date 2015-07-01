全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价续降

路透7月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小跌，受海岬型船运价续降拖累。

乾散货运价指数跌6点，或0.75%，报794点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌41点，或3.17%，报1,251点。日均获利跌294美元，报9,174美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，报858点。日均获利升107美元，至6,841美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 下滑1点，至360点。超灵便型船指数 跌2点，报713点。(完)