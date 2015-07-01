欧元债市：二线国家公债收益率下滑，因迹象显示希腊作出让步

路透伦敦7月1日 - 南欧国家公债收益率周三小跌，因在希腊成为首个没能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的发达国家数小时后，投资者持续审慎预期希腊将会达成协议，继续留在欧元区。

二线国家公债价格大涨，此前希腊总理齐普拉斯向希腊债权人发出信函，接纳债权人之前提出的交易，但要求修改部份条款。之后二线国家公债缩减涨幅，因齐普拉斯向希腊人发表公开演说，强调了希腊政府和债权人之间的鸿沟。

希腊总理齐普拉斯称，周日的公投无关乎我们是否会留在欧元区。他呼吁希腊人对基于救助的解决方案投反对票。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，欧元区财长将讨论希腊提出的最新交易提议，但在希腊总理齐普拉斯在公开讲话中说希腊被“敲诈”后，迪塞尔布洛姆预期谈判“没有什么机会”取得进展。

欧元区一位官员周三稍早表示，理论上在希腊7月20日对欧洲央行(ECB)偿还35亿欧元的还款日期之前，达成新的救助协议都可行。

葡萄牙10年期公债 收益率下跌3个基点，报2.95%，意大利10年期公债 收益率下降1个基点，报2.29%，西班牙10年期公债 收益率持平在2.28%，脱离日低2.23%。

投资者对较高风险意产的兴致改善，降低了对五年期德债标售的需求。