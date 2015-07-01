纽约期市：阿拉比卡咖啡期货下挫4%，近月罗布斯塔咖啡溢价急降

路透纽约/伦敦7月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三放量下挫4%，巴西雷亚尔下跌，促使生产商和投机者卖出，而近月罗布斯塔咖啡溢价收窄，今日是该合约首个交割通知日。

原糖期货几无变动，7月原糖合约有一些合约交割，可可期货价格也相对稳定。

咖啡期货下跌，阿拉比卡咖啡市场受压，因巴西雷亚尔不断走低，但交易商表示，有咖啡烘焙商买入和贸易买盘。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低5.4美分，或4.1%，报每磅1.27美元。

罗布斯塔咖啡期货微幅下跌，交易商聚焦在7月/9月合约升水从周一触及2012年高位134美元骤降至35美元低位，今日是7月罗布斯塔咖啡期货合约 首个交割通知日。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌13美元，或0.7%，报每吨1,771美元。

10月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅12.44美分。8月白糖期货 收低0.20美元，或0.05%，报每吨370.10美元。

9月伦敦可可期货 收涨15英镑，或0.7%，报每吨2,172英镑。9月纽约可可期货 收升7美元，或0.2%，收报每吨3,276美元。(完)

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