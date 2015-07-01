芝加哥期市：CBOT玉米多数微升触及五个半月高位，受USDA利多数据提振

路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三扭转稍早跌势，大部份玉米合约在收市前最后几秒升至平盘以上，因周二美国农业部(USDA)公布利多的玉米报告后，市场有后续买盘。

近月7月玉米合约 下跌1/4美分，至每蒲式耳4.13-3/4美元，因该合约在首个交割通知日有大量合约交割。

但交投最活跃的9月 和12月玉米合约 微幅上涨，至五个半月高位，受助于美国农业部(USDA)周二公布的玉米种植面积和库存数据低于分析师预期。

玉米价格周二录得五年来最大单日涨幅，且成交量超过80万口，创下纪录高位。

今日CBOT玉米期货成交量预计为659,624口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)