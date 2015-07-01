芝加哥期市：CBOT玉米多数微升触及五个半月高位，受USDA利多数据提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三扭转稍早跌势，大部份玉米合约在收市前最后几秒升至平盘以上，因周二美国农业部(USDA)公布利多的玉米报告后，市场有后续买盘。
近月7月玉米合约 下跌1/4美分，至每蒲式耳4.13-3/4美元，因该合约在首个交割通知日有大量合约交割。
但交投最活跃的9月 和12月玉米合约 微幅上涨，至五个半月高位，受助于美国农业部(USDA)周二公布的玉米种植面积和库存数据低于分析师预期。
玉米价格周二录得五年来最大单日涨幅，且成交量超过80万口，创下纪录高位。
今日CBOT玉米期货成交量预计为659,624口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。