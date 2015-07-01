芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫逾4%，因技术卖盘和出口需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫逾4%，交易商表示，在昨日玉米升至六个月高位后，有获利了结等技术卖盘，拖累小麦价格下挫。昨日玉米和大豆期货均大幅攀升。
交易商表示，尽管担心美国中西部软红冬麦生长地带的收成下降和质量出现问题，但美国小麦价格在全球市场仍然竞争力不足。
本国小麦供应充足也向市场施压。美国农业部在周二公布，预计截至6月1日小麦库存为7.53亿蒲式耳，高于分析师预期。
CBOT报告，在7月合约的首个交割日有44口CBOT小麦合约交割。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.87-1/2美元，下挫27-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为214,023口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。