芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫逾4%，因技术卖盘和出口需求疲弱

路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫逾4%，交易商表示，在昨日玉米升至六个月高位后，有获利了结等技术卖盘，拖累小麦价格下挫。昨日玉米和大豆期货均大幅攀升。

交易商表示，尽管担心美国中西部软红冬麦生长地带的收成下降和质量出现问题，但美国小麦价格在全球市场仍然竞争力不足。

本国小麦供应充足也向市场施压。美国农业部在周二公布，预计截至6月1日小麦库存为7.53亿蒲式耳，高于分析师预期。

CBOT报告，在7月合约的首个交割日有44口CBOT小麦合约交割。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.87-1/2美元，下挫27-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为214,023口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)