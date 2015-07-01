更正-全球金市：金价下滑，因美元走强及希腊达成协议的希望重燃

(因译文有误，第四段应为“仍接近上日低位1,166.35美元”而非“仍接近日低1,166.35美元”。)

* 希腊违约未能提振金价

* 欧元走软支撑美元

* 现货钯金创两年最大单日升幅

路透纽约/伦敦7月1日 - 金价周三下滑，因美元走强，且在希腊向国际债权人表示，如果改变一些条件，希腊会接受救助提议后，希腊债务危机取得进展的希望重燃。

希腊局势未能刺激对黄金的强劲避险买盘，在美国公布更多强劲的数据后，金市投资人仍聚集美国升息前景。

“尚不清楚是否对金价有利，因投资人认为美元可能上扬，且机构投资人对金市的兴趣降低，”麦格理分析师Matthew Turner称。

1939 GMT，现货金 下跌0.3%，至每盎司1,169.10美元，仍接近上日低位1,166.35美元，这是6月5日来最低。

美国8月期金 收跌2.50美元，报每盎司1,169.30美元。

交易商表示，如果希腊危机恶化到希腊要退出欧元区，或者蔓延至意大利、葡萄牙或西班牙等欧元区其他经济体，那么可能带动更多避险资金流入金市。

美元兑一篮子主要货币 上涨0.9%，主要因欧元走软。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，表明就业市场进一步改善，而这或允许美联储在今年稍后降息。

有分析师表示，这是金市今日下滑的另一个原因。市场还将关注明日的美国非农就业报告。

现货钯金 大涨4.2%，报697.50美元，这是两年最大单日升幅，在6月重挫14%后出现修正性走势，而且还受到美国6月汽车销售强劲带动。

现货银 跌1%，至每盎司15.59美元。现货铂金 升0.4%，报每盎司1,079.25美元。(完)

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