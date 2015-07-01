国际油市：美国原油价格跌幅为4月来最大，因美国库存意外增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国原油大跌4%，布兰特原油下挫2.5%
* 美国原油/布兰特原油贴水触及5美元，为两周最高
* 交易商认为这不是拖累油价再次大跌的触发点
路透纽约7月1日 - 美国原油价格周三大跌逾4%，录得4月来最大单日跌幅，因上周美国原油库存增加，为逾两个月来首见。
油价被抛售，令原油交易商和投资者意外，因美国原油价格在过去10周都在相当狭窄区间内交投，而欧洲原油跌幅较大。
但许多人士认为这不会导致油价将持续下滑，他们直指美国夏季原油需求将从现在至8月为市场带来季节性支撑。
“我认为这次不会很快转变为油价再次狂跌，”ICAP商品专家Scott Shelton说。“预计油价将逐步走低，我认为这不是使油价大幅下跌的触发点。”
美国原油期货 结算价报每桶56.96美元，大跌2.51美元，或4.2%。这是美国原油自4月8日来最大单日跌幅。
布兰特原油期货 结算价报每桶62.01美元，下滑1.58美元，或2.5%。
油价下跌，令美国原油较布兰特原油贴水升至5美元以上，为三周最高水准。
美国能源资料协会(EIA)称，美国一周原油库存增加240万桶，为4月来首次周度库存增加，市场原本预期库存减少200万桶。在数据公布后，美国原油价格大跌。
尽管原油库存增加，但美国一周汽油库存减少180万桶，显示美国夏季驾驶旺季汽油需求强劲。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”