澳新经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 7月2日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差22.00 逆差38.88 商品/服务进口(较前月) -- +4.0% 商品/服务出口(较前月) -- -6.0% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.60 7月3日(五) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.5% 持平 7月6日当周 7月6日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -4.3% 网络招聘广告 -- +0.1% 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 -- 23.0% 7月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 48 7月7日(二) 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.00% 7月8日(三) 2245 新西兰电子卡零售额(较前月) 6月 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.2% 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 -- 增加4.2 全职就业人口(万人) -- 增加1.47 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 6.0% (完)