《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.46 +0.19 +0.23 1166963
京东 33.25 -0.85 -2.49 7856355
新浪 51.84 -1.73 -3.22 1176033
搜狐 57.71 -1.38 -2.34 376070
网易 144.13 -0.74 -0.51 776633
百度 198.71 -0.37 -0.19 2876290
台湾
台湾积体电路 22.93 +0.22 +0.97 2643696
联电 2.05 +0.00 +0.00 166898
日月光 6.67 +0.07 +1.06 406210
硅品精密 7.55 +0.10 +1.34 742202
和信超媒体 0.82 +0.01 +1.42 35301
友达 4.45 -0.01 -0.22 469370
中华电信 31.74 -0.18 -0.56 38946
台湾国际航电 44.01 +0.08 +0.18 1192521
香港
中国移动 63.90 -0.19 -0.30 172075
中国联通 15.57 -0.13 -0.83 67139
中国电信 58.57 -0.46 -0.78 22173
中芯国际 5.38 -0.03 -0.55 4095
电讯盈科 5.87 -0.03 -0.44 300
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”