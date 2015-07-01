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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.46 +0.19 +0.23 1166963

京东 33.25 -0.85 -2.49 7856355

新浪 51.84 -1.73 -3.22 1176033

搜狐 57.71 -1.38 -2.34 376070

网易 144.13 -0.74 -0.51 776633

百度 198.71 -0.37 -0.19 2876290

台湾

台湾积体电路 22.93 +0.22 +0.97 2643696

联电 2.05 +0.00 +0.00 166898

日月光 6.67 +0.07 +1.06 406210

硅品精密 7.55 +0.10 +1.34 742202

和信超媒体 0.82 +0.01 +1.42 35301

友达 4.45 -0.01 -0.22 469370

中华电信 31.74 -0.18 -0.56 38946

台湾国际航电 44.01 +0.08 +0.18 1192521

香港

中国移动 63.90 -0.19 -0.30 172075

中国联通 15.57 -0.13 -0.83 67139

中国电信 58.57 -0.46 -0.78 22173

中芯国际 5.38 -0.03 -0.55 4095

电讯盈科 5.87 -0.03 -0.44 300

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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