EIA库存周报：美国上周原油库存4月以来首次增加，汽油库存下降

路透纽约7月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，为4月以来首次，而汽油库存意外下降。

数据显示，6月26日止当周，美国原油库存 增加240万桶至4.654亿桶。分析师原先预期为减少200万桶。

上周美国原油日进口量 增加74.8万桶至694万桶。

此前热带风暴Bill干扰了休斯顿地区的航运，进口增加已在一些分析师的预料之中。EIA数据显示，美国墨西哥湾沿岸地区的原油库存上周增加390万桶。

“原油库存增加确实令人意外，库欣原油库存增加亦出人意料，”Capital Advisors的管理人士Tariq Zahir说，“汽油库存下降意味着需求已经有所增加，因此这份原油库存数据表现不一。”

EIA公布，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加12.3万桶。

美国原油价格周三大跌逾4%，录得4月来最大单日跌幅，因上周美国原油库存增加，为逾两个月来首见。

美国原油期货 结算价报每桶56.96美元，大跌2.51美元，或4.2%。这是美国原油自4月8日来最大单日跌幅。

布兰特原油期货 结算价报每桶62.01美元，下滑1.58美元，或2.5%。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 下降1,000桶。炼厂产能利用率 上升1个百分点至95%。

汽油库存 减少180万桶，路透调查预估为增加50万桶。

能源商品经纪商Powerhouse执行副总裁David Thompson说：“汽油数据表明炼厂正在提高产量以满足需求。”

Thompson还说：“原油数据显然利空，而且其利空影响可能盖过汽油数据呈现出的基本面强势。”

汽油通常在美国独立日假期之前就会运到加油站。