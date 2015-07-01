《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币在美国非农就业报告公布前走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/美元升至1.1172美元，但涨势转瞬即逝
* 美元上扬，之前公布的数据颇为强劲，且美国非农就业报告即将在今晚公布
* 美元/非日圆亚洲货币在纽约市场收高，与美元指数的强劲走势一致
* 由于美国非农就业数据即将公布且希腊公投在即，亚洲市场今日料恢复作壁上观的格局
* 对希腊消息进行押注徒劳无益，最好的押注是置身事外
(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”