《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币在美国非农就业报告公布前走高

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* 欧元/美元升至1.1172美元，但涨势转瞬即逝

* 美元上扬，之前公布的数据颇为强劲，且美国非农就业报告即将在今晚公布

* 美元/非日圆亚洲货币在纽约市场收高，与美元指数的强劲走势一致

* 由于美国非农就业数据即将公布且希腊公投在即，亚洲市场今日料恢复作壁上观的格局

* 对希腊消息进行押注徒劳无益，最好的押注是置身事外

(完)