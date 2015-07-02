瑞士财政：未来几年将进一步削减支出，最高达50亿瑞郎

政府称，需额外削减支出部分是因瑞郎汇率强劲，减少了税收并打击增长。

瑞郎强劲损害了瑞士商品海外销售，这对仰赖出口的瑞士经济是一个打击。瑞郎升值已导致薪资冻涨，并促使企业裁减数以千计的瑞士职位。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)