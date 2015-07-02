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债券 | 2015年 7月 2日 星期四 08:14 BJT

瑞士财政：未来几年将进一步削减支出，最高达50亿瑞郎

路透苏黎世7月1日 - 瑞士政府周三宣布，未来几年将进一步削减最高达50亿瑞郎(53.1亿美元)支出。该国正努力因应瑞郎汇率激升的效应。

瑞士去年因收入低于预算而意外出现赤字，促使政府2月时规划未来几年将减支逾10亿瑞郎。

财政部表示，政府再度下调收入预测后，现需进一步实行紧缩。

政府计划将2016年支出较原拟规模削减40亿瑞郎，并提出2017-19年期间削减最高10亿瑞郎。

政府称，需额外削减支出部分是因瑞郎汇率强劲，减少了税收并打击增长。

瑞郎强劲损害了瑞士商品海外销售，这对仰赖出口的瑞士经济是一个打击。瑞郎升值已导致薪资冻涨，并促使企业裁减数以千计的瑞士职位。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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