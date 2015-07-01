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市场报道 | 2015年 7月 2日 星期四 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
     
    6月29日当周    
        
    7月2日(四)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    6月       +0.5%     +0.3%
                           (较上年同期)                          +4.3%     +4.6%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      6月        56.5      55.9
    0900 欧元区PPI(较前月)                             5月       +0.1%     -0.1%
                  (较上年同期)                                   -2.0%     -2.2%
    
    7月3日(五)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   6月        52.5      52.5
    0750 法国Markit服务业PMI                           6月        54.1      54.1
                   综合PMI                                         --       53.4
    0755 德国Markit服务业PMI                         6月终值      54.2      54.2
                   综合PMI                                         --       54.0
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       6月终值      54.4      54.4
                     综合PMI                                      54.1      54.1
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      6月        57.4      56.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        5月       +0.1%     +0.7%
                   (较上年同期)                                  +2.3%     +2.2%
    
    7月3-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   6月         --      -0.1%
             截至6月的三个月房价指数(较上年同期)                   --      +8.6% 
    
    7月6日当周
    
    7月6日(一)
    0600 德国工业订单(较前月)                          5月         --      +1.4%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月         --      +0.2%
                                (较上年同期)                       --      -1.2%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    7月         --     正17.1 
    
    7月7日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      6月         --       3.2%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0600 德国工业生产(较前月)                          5月         --      +0.9%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  5月         --  赤字598.4
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                5月         --     逆差30
              进口(亿欧元)                                         --     412.00
              出口(亿欧元)                                         --     382.00
    0830 英国工业生产(较前月)                          5月         --      +0.4%
                     (较上年同期)                                  --      +1.2%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.4%
                       (较上年同期)                                --      +0.2%          
    
    7月8日(三)
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              6月         --       正34 
    
    
    7月9日(四)
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    5月         --      +1.9%
                       进口(较前月)                                --      -1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                            --    顺差223
    1100 英国央行利率决定                              7月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750 (完)

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