《中国报摘》--中国证券报7月2日

* 头版头条:

--中国证监会周三晚间发布《证券公司融资融券业务管理办法》，并自公布之日起实施。上海、深圳证券交易所同步发布《融资融券交易实施细则》。《管理办法》及《实施细则》此次主要修订内容包括：建立融资融券业务逆周期调节机制，合理确定融资融券业务规模，允许融资融券合约展期，优化融资融券客户担保物违约处置标准和方式。同日，证监会新闻发言人张晓军答记者问表示，证监会采取两举措扩大证券公司融资渠道。

* 其他:

--随着中国油气对外依存度不断提升，增强国际油气市场上的话语权已成为中国发展面临的迫切任务。在此背景下，上海石油天然气交易中心应运而生，7月1日开始试运行，并诞生首单管道天然气现货交易。

--国家发改委7月1日批复了两个机场项目，总投资230.26亿元。据统计，今年上半年，国家发改委批复（公布）的铁路、城市轨道交通、机场建设等大型基建项目投资规模已超8,000亿元。