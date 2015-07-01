《中国报摘》--中国证券报7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会周三晚间发布《证券公司融资融券业务管理办法》，并自公布之日起实施。上海、深圳证券交易所同步发布《融资融券交易实施细则》。《管理办法》及《实施细则》此次主要修订内容包括：建立融资融券业务逆周期调节机制，合理确定融资融券业务规模，允许融资融券合约展期，优化融资融券客户担保物违约处置标准和方式。同日，证监会新闻发言人张晓军答记者问表示，证监会采取两举措扩大证券公司融资渠道。
* 其他:
--随着中国油气对外依存度不断提升，增强国际油气市场上的话语权已成为中国发展面临的迫切任务。在此背景下，上海石油天然气交易中心应运而生，7月1日开始试运行，并诞生首单管道天然气现货交易。
--国家发改委7月1日批复了两个机场项目，总投资230.26亿元。据统计，今年上半年，国家发改委批复（公布）的铁路、城市轨道交通、机场建设等大型基建项目投资规模已超8,000亿元。
--中国投资者保护基金公司1日公布的数据显示，上周（6月23日-26日）证券交易结算资金转入额为7,265亿元，转出额19,044亿元，净转出额11,779亿元。这意味着证券市场保证金净流出11,779亿元。投保基金公司称，上周银证转账净流出主要是因为新股网上申购资金解冻转出所致。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”