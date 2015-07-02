美国个股：PayPal将以8.9亿美元收购汇款服务公司Xoom

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透旧金山7月1日 - PayPal称，将以8.9亿美元收购汇款服务公司Xoom 。在与eBay 拆分之前，PayPal正努力进军不断增长的国际汇付市场，并在墨西哥、印度和中国等地进行扩张。
这一每股25美元现金的出价，较Xoom周三收盘价20.70美元高出约21%。
Xoom股价盘后应声大涨，在收购价附近波动。
PayPal总裁Dan Schulman接受路透专访时说：“我们的目标是将两家公司结合到一起，打造汇付领域真正的冠军。”
Xoom拥有130万客户，在37个国家开展业务。其客户可通过台式电脑、手机和平板电脑完成转账。 Xoom执行长John Kunze周三表示，此次收购可使Xoom在执行风险更低的情况下涉足新市场。
交易完成后，Xoom将成为PayPal一项单独的服务。
PayPal则表示，该交易有望于2015年第四季完成，对2016年调整后的每股盈余(EPS)会有轻微打击。PayPal将于本月同eBay分拆，并作为独立公司上市。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选