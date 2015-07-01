英国个股：凯雷等四家成为竞购乐购韩国分支的潜在买家--报载

路透首尔7月2日 - 韩国经济新闻周四报导，在英国零售商乐购(Tesco) 寻求出售其韩国子公司的进程中，私募股权投资公司Affinity Equity Partners和凯雷投资集团 经筛选后成为四家潜在买家中的两家。乐购韩国业务估值约60亿美元。