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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 07:56 BJT

英国个股：凯雷等四家成为竞购乐购韩国分支的潜在买家--报载

路透首尔7月2日 - 韩国经济新闻周四报导，在英国零售商乐购(Tesco) 寻求出售其韩国子公司的进程中，私募股权投资公司Affinity Equity Partners和凯雷投资集团 经筛选后成为四家潜在买家中的两家。乐购韩国业务估值约60亿美元。

该报纸援引未具名投行业消息人士报导称，高盛 旗下私募股权投资分支及安博凯(MBK Partners)则是另外两家潜在买方。

安博凯和高盛拒绝发表评论。另外目前不能立即联系到Affinity、凯雷和乐购韩国分支发言人。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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