英国个股：凯雷等四家成为竞购乐购韩国分支的潜在买家--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月2日 - 韩国经济新闻周四报导，在英国零售商乐购(Tesco) 寻求出售其韩国子公司的进程中，私募股权投资公司Affinity Equity Partners和凯雷投资集团 经筛选后成为四家潜在买家中的两家。乐购韩国业务估值约60亿美元。
该报纸援引未具名投行业消息人士报导称，高盛 旗下私募股权投资分支及安博凯(MBK Partners)则是另外两家潜在买方。
安博凯和高盛拒绝发表评论。另外目前不能立即联系到Affinity、凯雷和乐购韩国分支发言人。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”