《全球汇市》美国数据密集登场之际美元上扬，希腊债务疑虑持续发酵

路透悉尼7月2日 - 美元周四在亚洲盘初仍受追捧，市场准备迎接美国密集出炉的数据，这些数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储，FED)提前而非推迟加息。

与此同时，欧元仍笼罩阴云，因希腊债务危机不太可能在周日的公投前得以解决。希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。