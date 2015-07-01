《全球汇市》美国数据密集登场之际美元上扬，希腊债务疑虑持续发酵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元全线上扬，之前美国公布乐观数据
* 非农就业报告等多项美国数据即将登场
* 周日公投为希腊未来的关键点
路透悉尼7月2日 - 美元周四在亚洲盘初仍受追捧，市场准备迎接美国密集出炉的数据，这些数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储，FED)提前而非推迟加息。
与此同时，欧元仍笼罩阴云，因希腊债务危机不太可能在周日的公投前得以解决。希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”