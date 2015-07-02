《全球汇市》美国数据密集登场之际美元上扬，希腊债务疑虑持续发酵

美元兑大宗商品货币劲升，尤其是兑新西兰元。新西兰元兑美元 一度低见0.6708美元，为2010年6月以来最低。

由于奶粉的供应料将增长，而需求持续下滑，因此国际乳品价格挫跌至六年低位。这也对新西兰元亳无助益。

加元兑美元 在假期淡静交投中跌至1.2598加元，为逾两个月低位。加拿大市场周三因公共假期而休市。

在加拿大经济4月意外萎缩后，加元已经是抛售的目标。周二公布的数据显示，该国4月国内生产总值较上月下滑0.1%，市场预测为增长0.1%。

这是连续第四个月下滑，预示加拿大央行期盼的第二季经济回升可能难以实现。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1035 1.1052 -0.15 -8.78 1.2097

美元/日圆 123.30 123.15 +0.12 +3.02 119.68

欧元/日圆 136.06 136.11 -0.04 -6.02 144.78

美元/瑞郎 0.9487 0.9481 +0.06 -4.57 0.9941

英镑/美元 1.5605 1.5613 -0.05 +0.21 1.5573

美元/加元 1.2588 1.2586 +0.02 +8.35 1.1618

澳元/美元 0.7637 0.7643 -0.08 -6.50 0.8168

新西兰元/美元 0.6711 0.6730 -0.28 -13.93 0.7797

澳元/日圆 94.160 94.120 +0.04 -3.67 97.750

新西兰元/日圆 82.750 82.880 -0.16 -11.32 93.310

英镑/日圆 192.35 192.27 +0.04 +3.20 186.38

澳元/新西兰元 1.1378 1.1340 +0.34 +8.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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