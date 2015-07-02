美洲金融：波多黎各偿还7月1日到期款项，违约疑虑缓解

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约7月1日 - 波多黎各已向债权人偿还7月1日到期、金额约10亿美元的款项，缓解了违约迫近的疑虑。
波多黎各一名发言人周三证实，波多黎各已对其一般责任债券支付一笔约6.45亿美元的款项。路透周二引述了解此一交易的消息人士报导称，波多黎各将会偿还这笔款项。
波多黎各当局表示，波多黎各的电力公司(PREPA)，也支付了一笔7月1日到期的4.15亿美元款项。来自债券发行方预付的1.28亿美元协助偿还了这笔款项。
波多黎各本周稍早发布报告显示，可能无法承受720亿美元的债务负担；此后总督Alejandro Garcia Padilla提出延期偿付的要求，引发市场动荡。
波多黎各票息8%的指标一般责任债券周三交易均价为票面价值的68.714%，前一日为66.316%。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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