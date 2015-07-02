美洲金融：波多黎各偿还7月1日到期款项，违约疑虑缓解

路透纽约7月1日 - 波多黎各已向债权人偿还7月1日到期、金额约10亿美元的款项，缓解了违约迫近的疑虑。

波多黎各一名发言人周三证实，波多黎各已对其一般责任债券支付一笔约6.45亿美元的款项。路透周二引述了解此一交易的消息人士报导称，波多黎各将会偿还这笔款项。

波多黎各当局表示，波多黎各的电力公司(PREPA)，也支付了一笔7月1日到期的4.15亿美元款项。来自债券发行方预付的1.28亿美元协助偿还了这笔款项。

波多黎各本周稍早发布报告显示，可能无法承受720亿美元的债务负担；此后总督Alejandro Garcia Padilla提出延期偿付的要求，引发市场动荡。