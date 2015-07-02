金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微跌0.03%或0.34点，报971.91点。

中国股市：沪综指收挫5.2%，大幅波动后投资者信心羸弱

中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期料维持区间波动

香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅

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巴西股市：指标Bovespa指数 下跌0.61%至52,757.53点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1443/50，上日收报3.1082/89。

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南非股市：上扬，Vodacom 股价触及四周高点，之前政府将持有的该公司13.91%股份售予一家基金，用以筹集资金。Top-40指数 收高0.37%，至46,323点。大盘综合指数 涨0.16%，报51,888点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，美国数据强劲提振美元

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印度股市：上扬将近1%，接近28,000点重要心理关口，且为将近两个半月以来最高收盘，因政府计划推出加快银行业资本调整的政策，推动国有银行股上涨。指标BSE指数 收高0.86%至28,020.87点。NSE指数 收升1.01%至8,453.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.605，上日收报63.64。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报930.66点，上日报939.93点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%，报509.52点。