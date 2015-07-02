金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.03%或0.34点，报971.91点。
中国股市：沪综指收挫5.2%，大幅波动后投资者信心羸弱
中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期料维持区间波动
香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅
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巴西股市：指标Bovespa指数 下跌0.61%至52,757.53点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1443/50，上日收报3.1082/89。
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南非股市：上扬，Vodacom 股价触及四周高点，之前政府将持有的该公司13.91%股份售予一家基金，用以筹集资金。Top-40指数 收高0.37%，至46,323点。大盘综合指数 涨0.16%，报51,888点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，美国数据强劲提振美元
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印度股市：上扬将近1%，接近28,000点重要心理关口，且为将近两个半月以来最高收盘，因政府计划推出加快银行业资本调整的政策，推动国有银行股上涨。指标BSE指数 收高0.86%至28,020.87点。NSE指数 收升1.01%至8,453.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.605，上日收报63.64。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报930.66点，上日报939.93点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%，报509.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.98%，报55.843卢布。卢布兑欧元 微跌0.08%，至61.661卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”