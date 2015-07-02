中国证券：券商发行短期公司债试点扩容，可开展两融收益权资产证券化

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月2日 - 中国证监会将进一步扩大国内券商的融资渠道。证监会官方微博周三晚间刊登证监会新闻发言人张晓军的话称，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。
张晓军指出，在前期20家券商开展短期公司债的试点基础上，证监会周三决定试点扩大到所有证券公司，允许其通过沪深证交所、机构间私募产品报价与服务系统等交易场所发行与转让证券公司短期公司债券。
另外，证监会允许证券公司开展融资融券收益权资产证券化业务，进一步拓宽证券公司融资渠道，确保证券公司业务稳步开展。
随着融资融券业务的快速扩张，不少券商遇到资本短缺的瓶颈。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”